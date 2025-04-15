Yağmur Uçar

Türk bir baba ve İrlandalı-İngiliz bir annenin kızı olan Sophia, kısa sürede sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri haline geldi.

İngilizce konuşurken aralara kattığı Türkçe kelimeler ve doğal sevimliliğiyle gönülleri fetheden minik Sophia, özellikle “My arkadaş” dediği videosuyla dikkat çekti.

Halasının Instagram'da yayınladığı video ile herkesin tanımaya başladığı Sophia, Türkiye'ye geldi.

Sophia,Trabzonspor'un Rizespor'u konuk ettiği maçı yerinden takip etti. Hatta karşılaşma öncesinde yapılan seremoniye çıktı.

Uğurcan Çakır ile pozu ise sosyal medyada paylaşıldı.