Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı: 'Fizik kadın' Son dönemlerde paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere bikinili paylaşımları ile dikkat çekti. İşte o pozlar..

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Survivor yarışmasıyla tanına Nagihan Karadere Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozları ile beğeni topluyor.

Nagihan Karadere Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekerken yarışmada girdiği tartışmalar ile de isminden sıkça söz ettirmişti.

Survivor'dan sonra sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Nagihan Karadere'nin Instagram'da 705 bin takipçisi bulunuyor.

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Nagihan Karadere sosyal medyada bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Nagihan Karadere'nin o pozları dikkat çekerken paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Nagihan Karadere'nin tatil pozları..