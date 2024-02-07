TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, bir kez daha reytinglerde rekor kırdı.
Dün akşam yayınlanan bölümle Acun Ilıcalı, gündeme oturdu.
Her hafta birbirinden güçlü yarışmacıların final için kıyasıya bir mücadele verdiği Survivor'da, sular durulmuyor.
Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen tartışma, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı.
Yarışmacılara öfke kustuktan sonra konseyi terk etti. Bu akşam ise konsey kaldığı yerden devam edecek.
Nagihan Karadere diskalifiye mi oldu?
Dün gece yaşanan gerilimin ardından milyonların kafasında dolaşan sorulardan biri de "Nagihan diskalifiye mi oldu?" oldu.
Yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı ve Nagihan Dere arasında konuşmalar ve Nagihan'ın gözyaşları içinde konseyden ayrılması, bu iddiaları güçlendirdi.
İşte yeni bölüm tanıtımı...