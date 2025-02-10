NBA'in Türk yıldızı Alperen Şengün kalbini bakın kime kaptırdı! İşte güzeller güzeli sevgilisi...

Yağmur Uçar

NBA’de Houston Rockets formasıyla başarılı bir performans sergileyen Türk milli basketbolcu Alperen Şengün, son dönemlerde yalnızca sahadaki yeteneğiyle değil, özel hayatıyla da ilgi odağı haline geldi.

Özellikle genç yıldızın sevgilisi olduğu bilinen Hannah Cherry, takipçilerinin merceğinde.

Genç basketbolcunun, 2024 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, Hannah Cherry ile ilişkisini ilk kez doğrulamıştı.

GİZEMLİ HANNAH

Şengün’ün maç sonu röportajlarında veya basın toplantılarında Cherry hakkında konuşmaktan kaçınması, medyanın ilgisini daha da artırıyor.

Alperen Şengün ile pozlarıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Hannah Cherry, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.

İşte paylaştıkları bazı kareler...