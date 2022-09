Ne Arda Turan ne Kenan İmirzalıoğlu... Sinem Kobal'ın eski aşkı dudak uçuklattı!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, eski aşkıyla gündem oldu. Başarılı ismin hayatını araştıranlar, eski aşkını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Kobal, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı.

Küçükken baleye giden ve bu alanda da başarılı olan Kobal, bir sezon boyunca Uygur Tiyatrosu'nda çalışma fırsatı buldu.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olan Kobal, Gülben Ergen'in yer aldığı Dadı dizisinde boy gösterdi.

Yıldızını Selena dizisinde parlatan Sinem Kobal, aşık olduğu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

14 Mayıs 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve ekranlardan uzak kalan Kobal, iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Lalin ve Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan ve onları büyütmek içn şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Kobal, bir dönem Arda Turan ile beraberdi.

Arda Turan'dan ayrıldıktan sonra aşkı Kenan İmirzalıoğlu'nda bulan başarılı ismin İbrahim Çelikkol ile de aşk yaşadığı gündeme geldi.

İbrahim Çelikkol ve Sinem Kobal aşkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sinem - İbrahim aşkı

Arda Turan'dan ayrıldıktan sonra oyuncu İbrahim Çelikkol ile ilişki yaşamaya başlayan hatta evlenecekleri iddia edilen Sinem Kobal, mutluluğu bulamadı.

İkilinin evlenmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak hızlı başlayan aşk, hızlı bitti. Sadece 10 ay süren aşkın bitişi ile ilgili kulislerde birçok iddia dolaşmaya başladı.

Ayrılığa Kobal'ın kendisini evliliğe hazır hissetmemesinin neden olduğu iddia edildi. Çelikkol son röportajında, “Sinem'le belki Ekim'de evleniriz, belki yarın. Her an, her şey olabilir” demişti. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.

Farklı yollar...

İbrahim Çelikkol aşkı Mihre Mutlu'da buldu ve evlendi. İkilinin Ali adında bir oğlu oldu. Uzun süren bu aşk ve evlilik geçtiğimiz sene bitti.

Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu giden evliliklerini sürdürmeye devam ediyor.