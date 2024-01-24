Ne Ferit, Ne Kaya! Yalı Çapkını Pelin'in bebeği bakın kimdenmiş: O isim geri döndü

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Son dönemlerde reytinglerde düşüş yaşayan Yalı Çapkını dizisinde, tüm dengeler alt üst olacak.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide, tepkileri üzerine çeken eski karakter geri dönüyor.
Aylar sonra hamile bir şekilde ortaya çıkan Pelin’in bebeğini babası ise, bu gelen karakterle ortaya çıkacak.
Dizinin yeni bölümlerinde tüm gerçekler ortaya çıkacak.
Serter diziye geri dönüyor
Sosyal medyada Fısıldayan Adam'ın haberine göre; Pelin'in eski sevgilisi Serter karakterini canlandıran Tufan Gökpınar, Yalı Çapkını dizisine geri döndü.
Serter'in geri dönüşüyle, Pelin'in bebeğinin Serter'den olma iddiaları da güçlük kazandı. İlerleyen bölümlerde bebeğin gerçek babası belli olacak.