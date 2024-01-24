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Ne Ferit, Ne Kaya! Yalı Çapkını Pelin'in bebeği bakın kimdenmiş: O isim geri döndü

Ne Ferit, Ne Kaya! Yalı Çapkını Pelin'in bebeği bakın kimdenmiş: O isim geri döndü Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'na o karakter geri döndü. Pelin'in bebeğinin gerçek babası ortaya çıktı. Gelişiyle tüm dengeyi alt üst eden o isim, meğer Pelin'in bebeğinin babasıymış.