Nejat İşler aslen nereli? İşte Nejat İşler'in memleketi...

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Nejat İşler, son günlerde bir muhabirle yaşadığı olayla gündeme geldi.

Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabiriyle yaşadığı tartışma nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Mekan çıkışında ısrarla röportaj yapmak isteyen muhabire tepki gösteren Nejat İşler'in sözlü tartışmasının ardından olay büyüdü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan olay, magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, Nejat İşler'in tepkisi ve muhabirin tavrı tartışma yarattı.

Yaşanan olayın ardından ünlü oyuncu hakkında aramalar hız kazandı. Nejat İşler'in kökeni ve memleketi de merak konusu oldu.

Peki, Nejat İşler aslen nereli? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Aslen İstanbul Eyüp doğumlu olan Nejat İşler'in ailesi baba tarafından Kastamonu İnebolu, anne tarafından ise Trabzon Akçaabat kökenlidir.