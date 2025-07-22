Netflix duyurdu: İşte Mert Ramazan Demir'li Metruk Adam'ın yayın tarihi

Netflix'den yeni bir yerli yapım müjdesi...

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği Metruk Adam filmi için geri sayım başladı.

Film, cezaevi sonrası hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikayesini merkezine alıyor.

Başrolde Mert Ramazan Demir’in yer aldığı filmde, oyuncu Baran isimli bir karaktere hayat veriyor.

METRUK ADAM KONUSU

Yılların tamir edemediği ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister.

Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir.

Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır.

Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.

İŞTE YAYIN TARİHİ

Netflix, geçmişiyle hesaplaşmak ve hayatını yeniden kurmak isteyen bir adamın dokunaklı hikâyesini anlatan Metruk Adam’ın yayın tarihini, filmden paylaşılan bir kesit ve görsellerle birlikte duyurdu.

İkinci şansların, aile bağlarının ve affetmenin gücünü sorgulayan, duygusal ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken Metruk Adam, 22 Ağustos’ta sadece Netflix’te izleyiciyle buluşacak.