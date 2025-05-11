Netflix'ten müjde: Fenomen dizinin 5. sezonu çekiliyor

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Lilly Collins‘in başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi Emily in Paris, yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan bir gençlik dizisi haline dönüştü.

Darren Star‘ın imzasını taşıyan Emily in Paris, 4. sezonuyla Netflix‘te izleyici ile buluştu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lily Collins’e Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh, William Abadie ve Arnaud Viard eşlik ediyor.

Tanımadığı bir kültür ile karşılaşan Amerikalı genç bir kızın, Fransız kültürünü anlamaya çabalamadan yaşamasını izlediğimiz ‘Emily in Paris, 5. sezonuyla geri dönüyor.

YAYIN TARİHİ NETLEŞMEDİ

Netflix'in görüntülerine göre, 5. sezon için Roma'da çekimler başladı.

Yayın kuruluşu, yeni sezon prodüksiyonunun Roma'da başlayacağını ve ardından yazın ilerleyen zamanlarında Paris'e geri döneceğini açıkladı.

Ancak Emily in Paris'in beşinci sezonunun yayın tarihi henüz belirlenmedi.