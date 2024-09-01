Netflix'ten skandal dizi: Famagusta nedir, ne anlatılıyor? Famagusta dizi konusu Netflix'te Türk askerlerini işgalci gösteren "Famagusta" dizisi dikkatleri çekti. Kıbrıs Barış Harekatını anlatan dizi hakkında detaylar merak konusu oldu.

Editör: Yağmur Dinç

Netflix, Türkiye'de tepki çekecek bir yapımı bünyesinde gösterime sunmaya hazırlanıyor.

20 Eylül 2024 tarihinde Netflix'te yayına girmesi beklenen “Famagusta” isimli dizide Türk askeri, Kıbrıs işgalcisi olarak gösteriliyor.

Yönetmenliğini ve başrolünü Andreas Georgiou'un üstlendiği Famagusta, daha önce 24 bölüm olarak Yunanistan'da yayın yapan Mega TV kanalında gösterilmişti.

Dizide, Rum çetelerinin Kıbrıs'lı Türkler'e yaptığı katliamlar yok sayılırken, Türk askerinin Barış Harekatı sırasında sivillere ateş açtığı hayal ürünü sahneler yer aldı.

Peki, Famagusta ne demek? Famagusta dizisi konusu ne, neyi anlatıyor? Famagusta dizi hakkında bilgiler...

FAMAGUSTA NE DEMEK

Gazimağusa’nın Rumca adı, Famagusta olarak bilinir.

Gazimağusa, klasik antik dönemde Mısır Kraliçesi II.Arsinoe’ye atfen “Arsinoe” olarak adlandırılmaktaydı. Yunanca’da ise “kumda saklı” anlamına gelen “Ammohostos” olarak bilinmekteydi.

Daha sonraki dönemlere gelindiğinde ise, şehir “Famagusta”, Türkçe’de “Mağusa” olarak adlandırıldı. 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında şehre “Gazi” ünvanı verilmiştir.

Gazimağusa, yılın her günü için bir kiliseye sahip olması sebebiyle, eski dönemlerde “365 kiliseli şehir” ünvanına da sahiptir.

FAMAGUSTA DİZİ KONUSU

"Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor.

Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor.

Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.