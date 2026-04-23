Sezon finali öncesi flaş karar: Eşref Rüya’da o isim veda ediyor

Geçtiğimiz hafta ekranlardan uzak kalarak hayranlarını korkutan Eşref Rüya, dün akşam muhteşem bir dönüş yaptı.

Reytingleri alt üst eden bölüme asıl damga vuran ise peş peşe gelen resmi açıklamalar oldu.

10 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan ve 3. sezon onayını cebine koyan diziden ayrılık haberi geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li kadrodan bir kişi eksiliyor.

ÖLÜ YAŞAR VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin güçlü oyuncusu Erol Babaoğlu, sezon finaline haftalar kala ekibe veda ediyor.

Çekimleri tamamlanan Babaoğlu için sette veda pastası kesildi.

Boşalan kadroya önümüzdeki bölümlerde yeni isimlerin dahil olacağı belirtildi.