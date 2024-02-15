Nilsu Berfin Aktaş kırmızı elbisesiyle mest etti! 'Kırmızının en güzel tonu'

Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran Nilsu Berfin Aktaş son olarak Show TV'nin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat vererek adından söz ettirmişti.
Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında yayınlanan Geleceğin Starı adlı yarışma ile tanındı.
2019 yılında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer alarak ekranlara çıktı.
Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı isimli dizide rol alan Nilsu Berfin Aktaş yakında başlayacak olan Korkma Ben Yanındayım isimli dizide İnci karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
Davet tarzı beğeni topladı
Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.
Nilsu Berfin Aktaş geçtiğimiz günlerde FOX TV'nin isminin değişerek NOW olduğu gecenin etkinliğine katıldı.
Davete kırmızı bir elbise ile katılan Nilsu Berfin Aktaş verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın davet tarzı...