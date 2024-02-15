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Nilsu Berfin Aktaş kırmızı elbisesiyle mest etti! 'Kırmızının en güzel tonu'

Nilsu Berfin Aktaş kırmızı elbisesiyle mest etti! 'Kırmızının en güzel tonu' Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlar ile beğeni topladı. İşte ünlü oyuncunun son paylaşımları...