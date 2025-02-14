Noter videoları ile tanınmıştı...Fenomen Sibel Keskiner'e hapis! Bakın hangi suçtan yatıyor...

Yağmur Uçar

Sibel Keskiner, sosyal medya üzerinde noterlik işlemleriyle ilgili eğitici videolar paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

İzmir Torbalı 6. Noterliğindeki görevinde, noter işlemleri hakkında bilgi veren ve insanları bilgilendiren videoları ile sosyal medya fenomeni haline gelmişti.

Sibel Keskiner'in babası ‘Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’ programına 19 ocak tarihinde katılmış ve kızını aramaları için yardım istemişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çorum'da, 20 yıl önce vefat eden Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenlenen sahte belgelerle bir arsanın mülkiyeti devredilmeye çalışıldı. Arsa, şüpheliler tarafından, Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğü'ne başvurularak üzerilerine aldıkları iddiaları ortaya çıktı.

Sahte vekaletnameyle gerçekleştirilen işlemlerin merkezi ise İzmir'in Torbalı ilçesindeki 6. Noterlik oldu.

SAHTE EVRAK DÜZENLEMİŞ

Burada noter katibi olarak çalışan Sibel Keskiner'in, sahte belgelerle gerçekleştirilen arsa satışında suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.

Şüpheliler, vefat etmiş bir kişinin adına sahte belgelerle tapu işlemleri yapmaya çalışırken, Keskiner'in hazırladığı sahte vekaletnamelerle bu işlemleri kolaylaştırdığı anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, dolandırıcılık olayı sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayla bağlantılı olarak, üç şüphelinin ismi tespit edilirken, Sibel Keskiner'in bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlendi.