Now TV fişini çekti! Popüler dizi final yapıyor

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NOW TV’de yayınlanan Kirli Sepeti dizisi, final yaparak izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon sonunda sona ermesi beklenen dizi, uluslararası satışlardaki başarısı ve gelen talepler doğrultusunda ikinci bir şans elde etmişti.

Dizinin ikinci sezonu, yenilenen hikayesi ve güçlü kadrosuyla ekranlara gelmişti. Ancak tüm bu yeniliklere rağmen, beklenen reyting performansına ulaşamadı.

İzleyici ilgisini kaybeden Kirli Sepeti, kanal yönetiminin aldığı son kararla yeniden final yapma kararı aldı.

O TARİHTE FİNAL YAPIYOR

Kirli Sepeti, bu hafta 40. bölümüyle izleyicilere son kez yayınlanacak. Dizi, 3 Kasım 2024 Pazar günü ekranlara veda edecek.