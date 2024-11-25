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Gündüz kuşağının yoğun ilgiyle izlenen programlarından biri de 'Hayatta Her Şey Var' programı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in sunduğu programın stüdyo konukları, izleyicilerin sorularını yanıtlıyor.

Sık sık dertleşmek için ya da itirafta bulunmak adına yayına bağlanan izleyiciler, uzman isimlere danışıyor.

"KOCAM 80 YAŞINDA BENİ ALDATIYOR"

Programa katılan bir kadın 80 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını söyledi. Bağlantı yapan kadın, "Elli beş yıllık evliyim. Fakat kocam aldatıyor. Şu an seksen yaşında." dedi.

Duydukları karşısında şaşkına dönen Nur Viral, "Valla derdi çeken biliyor. Biz sadece sizi dinliyoruz ve ne yapabiliriz diye bakalım." dedi.

Ardından anlatmaya devam eden kadın şu ifadeleri kullandı: