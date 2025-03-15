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Beyaz TV ekranlarında, Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programının Cuma günleri yayınlanan bölümünde, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç konuk oldu.

Canlı yayında, din ve toplumla ilgili merak edilen pek çok soru üzerine önemli açıklamalarda bulunan Bilgiç, izleyicilerin ilgisini çeken konuları derinlemesine ele aldı.

"CENNETTE SEVDİĞİMİZ TÜM TATLAR OLACAK MI"

Bir izleyicinin "Cennette bal, kaymak ve sevdiğimiz tüm tatlılar olacak mı" sorusu dikkat çekti.

Musa Bilgi, şu yanıtı verdi:

Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyalım, 'Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir." Allah öyle bir adildir ki, işçi de patron da erkek de kadın da herkes memnun olur.



Kur'an-ı Kerim, hem cennetten hem de cehennemden fragmanlar sunar: 'Nefsinizin iştah duyduğu hey şey..' Kimi kebap sever, kimi tatlı sever.. Göz zevkinie de hitap ediliyor. Estetik olarak görmek istediğiniz her şey olacak.

"KOCAM GOL KAÇIRAN FUTBOLCULARA AĞIR KÜFREDİYOR"

Bir diğer izleyicinin "Kocam gol kaçırınca futbolculara küfür ediyor. Günaha giriyor mu?" sorusuna ise Bilgiç'in yanıtı şöyle oldu: