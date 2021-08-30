Nusret'in yeni malikanesi! 'Şairler Süiti'ni kaptı

"Salt bae" akımıyla adını dünyaya duyuran şef Nusret Gökçe, evini değiştirdi. Taşındığı evin ise bir zamanlar, "Şair-i Azam" olarak bilinen Abdülhak Hamit Tarhan'a ait olduğu öğrenildi.

Bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı’ndaki Maçka Palas’ın yeni sakini, yarattığı mekanlarla şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe oldu.

Restoranları arasında mekik dokuyan Nusret'in evi, takipçileri tarafından da sıklıkla merak ediliyor.

Ünlü şef, artık İstanbul’da olduğu zamanlar Maçka Palas’ta kalacak.

"ŞAİR SÜİTİ"

Gökçe, otelin içinde herhangi bir süite yerleşmedi. Şimdilerde sık sık yeni evinden paylaşımlar yapan ünlü şefin taşındığı süit, çok özel bir mekan.

‘Şair süiti’ olarak anılan bu dairede bir zamanlar, ‘Şair-i Azam’ unvanıyla anılan, ‘Makber’ şiirinin büyük şairi Abdülhak Hamid Tarhan yaşıyordu. Ve hatta 13 Nisan 1937’de bu dairede vefat etmişti.