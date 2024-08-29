O Ses Türkiye’nin Pavarotti Hasan’ı tığ gibi oldu! Tam 40 kilo verdi, görenler tanıyamadı... O Ses Türkiye ile tanınan yarışmacılar arasında yer alan Pavarotti Hasan verdiği kilolarla şaşkına çevirdi. 40 kilo veren Pavarotti Hasan’ı görenler tanıyamadı. İşte, Hasan’ın son hali...

Editör: Seda Yeşilyurt

Yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği yarışma programları arasında yer alan ve yayınlandığı dönemlerde reytingleri alt üst eden şarkı yarışması O Ses Türkiye ile birçok isim tanınırlık kazanmayı başarmıştı.

Yarışmaya katıldıkları dönemlerde hafızalarda derin izler bırakmayı başaran bu isimler arasında yer alan Pavarotti lakabı ile Hasan Doğru son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Yarışmaya katıldığı 2014 yılında kilolu halleri ile tanınan Hasan Doğru adını geniş kitlelere yaymayı başarmıştı. Yarışmada yer aldığı sezonda yarışmayı şampiyonlukla taçlandıran Pavarotti Hasan verdiği kilolar ile gündeme bomba gibi düştü.

TAM 40 KİLO BİRDEN VERDİ...

Uzun bir süredir gözlerden uzan bir hayat süren Pavarotti Hasan, sosyal medyada yaptığı son paylaşımlarıyla şaşkınlık yarattı. Kilolu halleri ile hatırlanan Pavarotti bu kez 40 kilo verdiği halleri ile adından söz ettirdi.

Hasan Doğru yaklaşık 9 ay içinde 40 kilo vererek 115 kilodan 75 kiloya düştü. Doğru’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere ise, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Doğru'nun yeni hali, "Sana ne olmuş?", "Başka biri olmuşsun," "Tanıyamadım," gibi yorumlarla karşılandı.