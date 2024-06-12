Oktay Kaynarca bakın aslen nereliymiş! İşte Oktay Kaynarca'nın memleketi... Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın memleketi merak uyandırdı. Peki, Oktay Kaynarca aslen nereli? İşte memleketi...

ensonhaber.com

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllar sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdi.

Oktay Kaynarca geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yöneltilen "Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?" sorusuna verdiği yanıt ile gündeme oturdu.

Tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana kullanan Oktay Kaynarca şu açıklamayı yaptı;

"Çünkü Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli. Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor. O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündeme geldi.

59 yaşındaki oyuncunun hayranları ünlü oyuncu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Kariyerinde birçok dizide rol alan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Oktay Kaynarca'nın hayatını merak edenler en çok ünlü ismin memleketini merak ediyor.

Peki, Oktay Kaynarca nereli? İşte ünlü oyuncunun memleketi...

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu.

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.