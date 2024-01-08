Ölümlü Dünya 2, Türk sinema tarihine geçti! İşte yaptığı rekor hasılat... 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filmi tüm zamanların hasılat rekorunu kırdı. İşte yaptığı hasılat...

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Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı "Ölümlü Dünya 2" filmi 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi.

Vizyona girdiği günden itibaren büyük bir ilgi gören film ilk 5 haftada elde ettiği hasılat ile rekor kırdı.

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan film son dönemlerin en popüler sinema filmi oldu.

Hem konusu hem oyuncu kadrosu ile izleyiciyi sinemaya çekmeyi başaran Ölümlü Dünya 2 hasılat rekoru kırarak tarih geçti.

Hasılat rekoru kırdı

Ölümlü Dünya 2 filmi, ilk 5 haftada 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaşarak 200 milyon 673 bin 312 TL hasılata ulaştı.

Ölümlü Dünya 2 elde ettiği bu başarı ile tüm zamanların en çok hasılat yapan Türk filmi oldu.