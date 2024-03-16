Önce Alev'den, şimdi de Çimen'den hamilelik şoku! Kızılcık Şerbeti'nden iki veda birden... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in son bölümü sosyal medyayı ayaklandırdı. Çimen'in mide bulantıları sonucunda hamilelik yorumları geldi. Ortalık tamamen karışık haldeyken, diziden iki ayrılık haberi geldi.

ensonhaber.com

Her Cuma Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam zirveye yerleşti.

Son bölümüyle sosyal medyayı ikiye bölen dizide Kıvılcım'ın tepkisi, bazı kullanıcılar tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar tarafından destek gördü.

Çimen'in başını kapatması ve Gökhan ile imam nikahı kıyması, Kıvılcım'ı çileden çıkarmıştı.

Şimdi de yaşadığı mide bulantılar, hamilelik sinyalini verdi. Dizide işler daha çok karışacak gibi görünüyor.

Hal böyleyken, diziden hayranlarını üzen haber geldi. İki sevilen karakter vedalarıyla herkesi şaşırttı.

Bir değil iki kişi birden veda ediyor

Metehan’ın kendisini reddetmesi sonucu intihar eden Mihri ve Ertuğrul, İngiltere’ye gitme kararı aldı.

Dizide Ertuğrul karakterine hayat veren Kayra Şenocak ve Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık, ayrılıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

İki oyuncunun veda paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuldu.

Kayra Şenocak'tan veda paylaşımı

Gizem Yanık'tan veda paylaşımı