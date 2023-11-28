Orgazm sahneleri olay yaratmıştı! Beren Saat'in cesur pozları dikkat çekti..

Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayına girdi.
Yıllar sonra bir projede bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un filmdeki sahneleri sosyal medyada adeta gündeme oturdu.
24 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşan İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat'in cesur sahneleri dikkat çekti.
Filmdeki orgazm sahneleri ile gündeme oturan Beren Saat'in o sahneleri uzun süre konuşuldu.
Sosyal medyanın gündemine oturan sahnede Beren Saat'in performansı en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Orgazm sahneleri ile dikkat çeken Beren Saat'in filmin galasındaki tarzı ise beğeni topladı. Ünlü oyuncu gala tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.
İddialı elbisesiyle poz veren Beren Saat bu kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Beren Saat'in o pozları..