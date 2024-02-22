Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Bir de son haline bakın...

Kanal D'nin unutulmaz dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki, ekranlara taşındığı dönemde büyük bir ilgi görmüştü.
Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah gibi usta isimlerin yer aldığı bu muhteşem kadronun arasında bir de çocuk oyuncu vardı.
Dizide Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, tatlılığı ve başarılı oyunculuğuyla her bölümde izleyicilerin gönlünü fethetmişti.
O zamanların çocuk oyuncusu, şimdi sanki bambaşka biri. Emir Berke Zincidi büyüdü, kocaman delikanlı oldu.
İşte son hali...
Değişimiyle şoke etti
Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Küçük Ağa dizilerinden hatırladığımız sevimli oyuncu Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.
Ekranda genç yaşta yer aldığı rollerle izleyicilerin sevgisini kazanan Zincidi, yıllar sonra ortaya çıktı ve değişimiyle herkesi şaşırttı. Şu sıralar 18 yaşında olan genç oyuncuyu kimse tanıyamıyor.