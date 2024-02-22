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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Bir de son haline bakın...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ıydı! Bir de son haline bakın... Herkesin gönlünde taht kuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Osman, büyüdü kocaman oldu. Son halini gören gözlerine inanamıyor…