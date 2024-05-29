Ünlü oyuncudan sevenlerini üzen haber...
Birçok yapımda rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi görüyordu
2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.
"Hayatımın neşesini maalesef kaybettik"
Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurdu:
Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir.
"Sen beni bitirdin"
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, üzüntüsünü paylaştı.
Karakoç, arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak, "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni." notunu düştü.
Gülşah Çomoğlu kimdir?
Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun oldu.
Kısa sürede, başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına girdi.
Önemli yapımlarda yer aldı
"İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.
"Unutma Beni" adlı dizide canlandırdığı Asuman karakteriyle tanındı.
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