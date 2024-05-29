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Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede rol alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.