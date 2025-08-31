Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Uzak Şehir'deki bölüm başı kazancı ortaya çıktı!

Uzak Şehir dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, izleyiciler kadar magazin dünyasının da ilgi odağı haline geldi.

Özellikle son dönemde sosyal medyada gündeme düşen iddialar, izleyicilerin merakını iyice artırdı.

Uzak Şehir dizisinin başrollerini paylaşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, izleyicilerin merakını artıran bir haberle gündeme geldi.

Peki, ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücret tam olarak ne kadar? İşte Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Uzak Şehir'deki bölüm başı kazançları...

Bölüm başı 1.5 milyon TL

Gazete Magazin'in iddiasına göre Alya ve Cihan karakterlerine hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in 2. sezonunda bölüm başı 1.5 milyon TL kazanacak.