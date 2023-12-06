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Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Deli Saraylı, Tatar Ramazan, Aşk Yeniden, Kadın gibi yapımlarda rol alan Özge Özpirinççi, başarılı bir kariyere sahip oldu.
37 yaşındaki Özge Özpirinççi, şimdilerde Sandık Kokusu ile ekranda.
Karsu karakterini canlandıran Özpirinççi, izleyicilerin merceğine girdi.
Meslektaşı Burak Yamantürk ile evli olan ve Mercan adında bir kızı olan Özge Özpirinççi, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
İddialı pozlar
Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan ve fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, güzelliğiyle yaşıtlarına taş çıkartıyor.
Cesur pozlar vermekten çekinmeyen Özge Özpirinççi, her karesiyle büyülüyor.
Tarzını konuşturan güzel oyuncu, takipçileri tarafından da övgü yağmuruna tutuluyor.