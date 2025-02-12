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Haber Merkezi

Geçtiğimiz yılın son günlerinde gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Gürses, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiş ve Gürses'e elektronik kelepçe takılmıştı.

EV HAPSİ KALDIRILDI: ELEKTRONİK KELEPÇE ÇIKTI

Yaşananların ardından Sözcü TV ve kendi YouTube yayınlarını evinden sürdüren Gürses ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gürses hakkında verilen ev hapsi cezası, 52 gün sonra kaldırıldı.

Özlem Gürses, cezanın kaldırılmasının ardından Sözcü TV’de sunduğu Para Politika yayınını stüdyodan yaptı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Para Politika yayınından hemen önce Gürses'in kelepçesinin çıktığı anlar izleyicilerle paylaşıldı.

Ev hapsi kararı kaldırılan Özlem Gürses, kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından, "52 gün ilk defa kapının dışına çıkıyorum, özgürlük güzel." dedi.

Daha sonra gözyaşlarını tutamayan Gürses, “Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomda işimin başındayım, Sözcü TV’deyim.” diye konuştu.