Parçaları ağzında kaldı! Vahşi timsah kadını yedi, görenlerin nutku tutuldu... ABD'de bir kez daha timsah cinayeti gündeme geldi. Vahşi hayvan, talihsiz kadını parçalayarak öldürdü.

ensonhaber.com

ABD'nin Florida eyaleti, timsahlarıyla meşhur olmaya devam ediyor.

Tampa Körfezi'nde 41 yaşındaki evsiz bir kadın, adeta timsaha yem oldu.

Sabrina Beckham adlı kadının cesedine ait parçaları timsahın ağzında gören bölge sakinleri vahşi hayvanı öldürdü.

Sabrina Beckham'ın yaklaşık 2 ay önce ilçede bulunan ve girilmesi yasak olan sulak bir bölgeye kaçak olarak girdiği için tutuklandığı ortaya çıktı.

Uyarı tabelalarına aldırmayan Beckham'a, yakalandıktan sonra para cezası kesilmiş ve serbest bırakılmıştı.

Gücüne zor yetiştiler

Timsah olayına ilişkin görgü tanığı Jamarcus Ballard, timsahı su kanalına bir şey çekerken gördüğünü ve yetkililere haber vermek için yakındaki bir itfaiye istasyonuna koştuğunu söyledi.

Bölgeye ulaşan ekipler, hayvanı yakalayıp boynuna ip geçirdi ve kanaldan çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada timsah öfkeyle direndi. Hatta itfaiye ekibinin kullandığı minibüsü bile suya doğru sürüklemeye başladı.

Timsah da öldü

Amerikan Sky News'te yayınlanan habere göre ekipler daha sonra timsahın kafasını suyun dışına çıkararak ona ateş etti.