Pascal Nouma'dan şok Survivor itirafı! Bakın Survivor 2024'e neden katılmamış Eski futbolcu Pascal Nouma katıldığı bir programda Survivor All Star 2024 için teklif aldığını ancak kabul etmediğini açıkladı..

ensonhaber.com

Daha önce Survivor'da iki kez yarışan eski futbolcu Pascal Nouma, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pascal Nouma, Survivor All Star 2024 için Acun Ilıcalı'dan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Oya Çınar'ın programına katılan 52 yaşındaki Nouma, Survivor teklifini neden kabul etmediğini açıkladı.

Nouma'nın Survivor'a gitmeme sebebi sosyal medyada gündem oldu.

Pascal Nouma, Acun Ilıcalı’dan kendisine Survivor teklifi geldiğini açıkladı.

Nouma açıklamasında "Normalde bu Survivor 2024, ben Acun ofise gittim Acun bana sordu, 'Pascal gitmek ister misin?' Ben istemiyorum. İki kere gittim yeter yani 3. kez istemiyorum" dedi.

Tuvalet yok

Pascal Nouma ayrıca "No Acun istemiyorum. Kamera of, yemek veriyorlar filan insanlar soruyor imkansız. 90 kilo gittim 72 döndüm. O zaman ben tekrar ormanda tuvalet yok filan yeter!" ifadelerine yer verdi.