Pelin Öztekin'den ilan-ı aşk! Sevgilisiyle fotoğraflarını ilk kez paylaştı...

Hüseyin Topuz

2021 yılında vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin oyunculuğu dışında verdiği kilolar ile de sık sık adından söz ettirmişti.

2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası 93 kilo vermesiyle gündeme gelen Pelin Öztekin şimdilerde özel hayatı ile gündemde.

Pelin Öztekin, 14 Şubat sevgililer gününde sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan etti.

Pelin Öztekin, sevgilisi Erhan Aksöz ile fotoğraflarını "Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım" notuyla paylaştı.

Pelin Öztekin'in bu paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Pelin Öztekin ve sevgilisi...