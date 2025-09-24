Pembe’nin ölüm perdesi aralanıyor: Kızıcık Şerbeti 106. bölüm 2. fragman...

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yine son bölümüyle gündeme oturdu.

Senaryo değişikliği sonrası dizinin gidişatı merak edilirken, diziden yeni fragman geldi.

Pembe’nin ölümüne dair sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Yeni bölümde hem büyük yüzleşmeler hem de beklenmedik gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

IŞIL'IN SONU YAKLAŞIYOR

Fragmanda Doğa, Fatih’e boşanmak istediğini açıkça söylüyor. Ancak Fatih’in bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.

Öte yandan Işıl'a gelen tehdit mesajının ardından bunu kendisine Mustafa'nın yaptığını belirtiyor. Mustafa bildiklerini açığa çıkaracak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 106. bölüm 2. fragman: