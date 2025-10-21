Pinterest açıldı mı, düzeldi mi? 21 Ekim 2025 Pinterest'te son durum...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

20 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla Pinterest kullanıcıları, hem mobil uygulamada hem de web sitesinde erişim sorunları yaşadıklarını bildirdi.

Kullanıcılar, hesaplarına giremediklerini, pin'lerin yüklenmediğini ve panoların açılmadığını belirtti.

Kısa sürede sosyal medyada "Pinterest çöktü mü", "Pinterest düzeldi mi" ve "Pinterest neden açılmıyor" gibi sorular trend başlıklar arasına girdi.

Peki; Pinterest'e ne oldu, düzeldi mi? İşte son durum...

PİNTEREST DÜZELDİ Mİ

Şu ana kadar Pinterest'ten resmi bir açıklama yapılmadı.

Erişim sorunlarının teknik bir arızadan kaynaklandığı ve geçici olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu tür sorunların genellikle sunucu yoğunluğu, sistem bakımı veya anlık bağlantı hataları nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

21 Ekim Salı sabahı ise kullanıcılar uygulamaya erişebildiklerini bildiriyor.