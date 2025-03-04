Piyasa'nın Adar'ı Fırat Altunmeşe bakın kimin oğlu çıktı!

Yağmur Uçar

Kanal D ekranlarında başlayan ve kadrosunda İlayda Alişan, Alp Navruz gibi isimlerin yer aldığı 'Piyasa' dizisi, beğeni topluyor.

Dizinin kadrosunda yer alan isimlerden birisi de ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe.

Piyasa'da "Adar" karakterini oynayan Altunmeşe, izleyicilerin merceğinde.

Fırat Altunmeşe'nin kendisi gibi oyunculuk yapan abisi Ali Murat Altunmeşe, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. 20 Nisan 1979 doğumlu Altunmeşe, 11. kattan düşmüştü.

Hakkında bilgiler araştırılan ünlü oyuncu, aynı zamanda tanıdık bir ismin oğlu.

ALTUNMEŞE AİLESİ

Piyasa ile yeniden izleyici karşısına çıkan Altunmeşe'nin babası ünlü türkücü İzzet Altınmeşe…

1971 yılında Müzeyyen Altunmeşe ile evlenen İzzet Altınmeşe'nin bu evlilikten Fatoş, Ali Murat (1979-2021) ve Fırat adında üç çocuğu bulunmaktadır.