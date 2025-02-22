Piyasa'nın Münevver'i ile İlayda Alişan'ın acı tesadüfü! İkisi de annesini...

Yağmur Uçar

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve eğitim hayatını başarıyla sürdüren İlayda Alişan, moda okudu.

Alişan'ın hayatının dönüm noktası ise habersiz olarak ajansa kayıt ettirilmesi ile başladı.

Küçük yaşlardan itibaren sektörde olan ünlü oyuncu, ilk olarak reklamlarda oynadı.

İlk dizisi ise "Bir Çocuk Sevdim" oldu; akabinde Gönül Hırsızı, Serçe Sarayı, Rüya ve Çukur dizi dizilerde rol aldı.

Asıl çıkışını "Masumiyet" adlı dizide yapan İlayda Alişan, "Ateş Kuşları" ile zirveyi gördü.

Şimdilerde ise yeni dizisi "Piyasa"da "Münevver" karakteriyle çok farklı bir karakter ve imaja sahip oldu.

ANNE ACISI

İzleyicilerin merceğine giren Alişan, özel hayatıyla da araştırılıyor.

Canlandırdığı Münevver'in ilk bölümde kına gecesinde annesini kaybetmesi ile yürekleri dağlayan İlayda Alişan, kendi hayatında da bu acıyı bizzat yaşamış.

Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini mücadele ettiği kanser hastalığından dolayı kaybetti.