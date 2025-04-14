Prens 3. sezon tarihi belli oldu! Prens 3. sezon ne zaman?

Hüseyin Topuz
Blu TV'de yayınlanan Prens dizisi, komedi severlerin merakla takip ettiği diziler arasında yer alıyor.
Senaristliğini ve başrolünü Giray Altınok'un üstlendiği Prens dizisi ilk 2 sezonuyla büyük beğeni topladı.
Tarihi ve fantastik ögeleri mizahi bir dille harmanlayan Prens dizisinin yeni sezonu hakkında aramalar hız kazandı.
Prens dizisinin 3. sezonunu merakla bekleyen izleyiciler için müjdeli haber duyuruldu.
Peki, Prens dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merakla beklenen o tarih...
Prens 3. sezon zaman yayınlanacak?
Prens dizisinin 3. sezonu 9 Mayıs'ta yayınlanacak.