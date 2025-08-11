Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un gençliğine bakın! Takipçileri yorum yağdırdı: Hocam maşallah...

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, deprem tahminleriyle sık sık gündeme geliyor.

Jeoloji ve tektonik alanında uzman olan Üşümezsoy, özellikle fay hatları ve deprem riskleri üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor.

Ancak bu kez konu bilimsel açıklamaları değil, sosyal medyada paylaşılan gençlik fotoğrafı oldu.

İŞTE GENÇLİĞİ

Üşümezsoy’un yıllar önce çekilen karesi, onu bugünkü haliyle tanıyanları şaşkına çevirdi.

Takipçileri, "Hocam maşallah", "Fizik taş gibi", "Delikanlı", "Dağ gibisiniz" gibi yorumlar yazdı.

Şimdilerde 75 yaşında olan Şener Üşümezsoy'un fit görüntüsü beğeni topladı.