Rabia Soytürk ve sevgilisi aşklarını ilan etti! Bakın kiminle berabermiş... Ünlü oyuncu Rabia Soytürk özel hayatıyla gündeme geldi. Sevgilisiyle tatile çıkan Rabia Soytürk aşk kareleri ile adından söz ettirdi. İşte Rabia Soytürk'ün sevgilisi..

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Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ve ünlenen oyuncu Rabia Soytürk son olarak Veda Mektubu dizisiyle ekranlarda yer almıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rabia Soytürk paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu kez özel hayatıyla gündem oldu.

Mimar Samet Vuruşan ile aşk yaşayan Rabia Soytürk ve sevgilisi aşklarını ilan etti.

Birlikte Bali'ye tatile giden Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk aşk pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Samet Vuruşan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan'ın aşk pozları...