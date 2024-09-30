Rasim Ozan Kütahyalı köşe yazılarıyla Ensonhaber'de

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Ensonhaber'in YouTube kanalı yeni yayın dönemine de oldukça hızlı bir giriş yapıyor.
İlk bombamız Rasim Ozan Kütahyalı.
YAYINLARIN YANINA YAZILAR DA EKLENDİ
Geçtiğimiz yayın döneminde kimsenin bakmadığı açılardan olayları ele alıp değerlendiren, lafı adeta gediğine koyan Rasim Ozan Kütahyalı, ekim ayından itibaren haftada iki gün yeni bölümleriyle karşınızda olacak.
Okurlarıyla güçlü bağlar kuran Rasim Ozan Kütahyalı, yeni yayın döneminde köşe yazılarıyla da gündemi belirleyecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Rasim Ozan Kütahyalı'nın YouTube'da yaptığı yorumların yanı sıra köşe yazıları da hafta içi Ensonhaber'de yayınlanacak.
Türkiye'nin ve dünyanın gündemini Ensonhaber farkıyla takip etmeye devam edin.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı ilk video 2 Ekim Çarşamba günü Ensonhaber'in YouTube kanalında yayında olacak!
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