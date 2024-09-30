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Rasim Ozan Kütahyalı köşe yazılarıyla Ensonhaber'de

Rasim Ozan Kütahyalı köşe yazılarıyla Ensonhaber'de Ekim ayından itibaren sadece YouTube videolarıyla ve yorumlarıyla değil, gündem yaratacak ve çok konuşulacak köşe yazılarıyla da Rasim Ozan Kütahyalı Ensonhaber’de olacak..