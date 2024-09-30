Rasim Ozan Kütahyalı köşe yazılarıyla Ensonhaber'de
İlyas Efe Ünal

Röportajlar, belgeseller hiçbir yerde olmayan özgün içerikler..

Ensonhaber'in kanalı yeni yayın dönemine de oldukça hızlı bir giriş yapıyor.

İlk bombamız Rasim Ozan Kütahyalı.

YAYINLARIN YANINA YAZILAR DA EKLENDİ

Geçtiğimiz yayın döneminde kimsenin bakmadığı açılardan olayları ele alıp değerlendiren, lafı adeta gediğine koyan Rasim Ozan Kütahyalı, ekim ayından itibaren haftada iki gün yeni bölümleriyle karşınızda olacak.

Okurlarıyla güçlü bağlar kuran Rasim Ozan Kütahyalı, yeni yayın döneminde köşe yazılarıyla da gündemi belirleyecek.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın YouTube'da yaptığı yorumların yanı sıra köşe yazıları da hafta içi Ensonhaber'de yayınlanacak.

Türkiye'nin ve dünyanın gündemini farkıyla takip etmeye devam edin.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı ilk video 2 Ekim Çarşamba günü Ensonhaber'in YouTube kanalında yayında olacak!

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