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    Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 7 konusu nedir?

    Şahan Gökbakar tarafından hayat verilen Recep İvedik karakteri yeni filmiyle geri dönüyor. Peki Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 7 konusu nedir?
    • 29.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:01
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    Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 7 konusu nedir?

    Toplamda 6 film çekilmiş olan Recep İvedik serisinin, yedincisi kısa bir süre sonra vizyona girecek. Seri, Şahan Gökbakar tarafından yazılıp canlandırılıyor. Recep İvedik karakteri bu defa köy ortamında olacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kimler?

    Filmde Şahan Gökbakar, başrolü canlandırıyor. Gökbakar’a eşlik eden isimler şunlar:

    -Öznur Serçeler,

    -İrfan Kangı,

    -Murat Ergür,

    -Eray Türk

    -Nurullah Çelebi.

    Recep İvedik 7 filmi konusu nedir?

    Şehir hayatından ve maddi koşullardan uzaklaşmak isteyen Recep, yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Bu sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek bir projenin olduğunu öğrenir. Recep, köylüler ile iş birliği yaparak bu projeye karşı gelmeyi amaçlar.

    Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

    Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi 9 Aralık 2022 olarak duyuruldu. Fakat film, beyaz perdede gösterilmeyecek, Disney Plus'ta yayına girecek.


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