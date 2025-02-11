Reha Muhtar'a soygun şoku: Hizmetçisi tapu kayıtlarını ve özel belgelerini alıp kaçtı

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Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen Reha Muhtar, eylül ayında uyandırıldı.

BOĞAZ'DAKİ YALISI SOYULDU

Daha sonra tedavisini olarak taburcu edilen Muhtar son olarak başka bir şok yaşadı.

Muhtar’ın Boğaz’daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisi D.S. (48), ünlü spikere ait tapu kayıtları, özel belgeler ve değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Olayı geç fark eden Reha Muhtar, durumu öğrenir öğrenmez savcılığa başvurdu.

TAPU KAYITLARI, ÖZEL BELGE VE KIYMETLİ EŞYALARI GİTTİ

Ünlü gazeteci şikayet dilekçesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.’nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.