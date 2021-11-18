Reyting sonuçları 17 Kasım 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 17 Kasım 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

17 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, MasterChef, Alparslan, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 17 Kasım 2021 reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Ada Masalı, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV’de Üç Kuruş ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Kasım 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.