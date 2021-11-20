Reyting sonuçları 19 Kasım 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 19 Kasım 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

19 Kasım 2021 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Aziz, Kıbrıs Zafere Doğru gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Kasım 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Kasım 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Küçük Esnaf, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 19 Kasım 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları...

19 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Kasım 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.