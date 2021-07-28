Reyting sonuçları 27 Temmuz 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 27 Temmuz 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

27 Temmuz 2021 Salı akşamı Güldür Güldür, Baht Oyunu, Ada Masalı, MasterChef Türkiye, gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 27 Temmuz Salı reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Temmuz Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Ada Masalı, Show TV'de Güldür Güldür yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 27 Temmuz 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçları...

27 TEMMUZ 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Temmuz 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Baht Oyunu ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Masalı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Baht Oyunu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BAHT OYUNU KANALD

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 ADA MASALI STAR TV

4 FOX ANA HABER FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 PI'NIN YASAMI (Y.S) ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 hava durumu KANAL D

9 BAHT OYUNU (OZET) KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 BAHT OYUNU KANAL D

4 ADA MASALI STAR TV

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 ITALYA-TURKIYE TOKYO 2020 KADINLAR VOLEYBOL KARSILASMASI TRT Spor

9 PI'NIN YASAMI (Y.S) ATV

10 ADA MASALI (OZET) STAR T