Reyting sonuçları 28 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 28 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

28 Temmuz Çarşamba akşamı Dünya Hali, Cam Tavanlar, MasterChef Türkiye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 28 Temmuz 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte dünün sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Tarzan Efsanesi, Star TV’de Yol Arkadaşım 2, Show TV’de Cam Tavanlar, Kanal D'de Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Hali yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM