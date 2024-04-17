Rizz ne demek? Tiktok'ta rizz ne anlama gelir? Sosyal medya platformları özellikle Tiktok'ta kullanılan "rizz kelimesinin anlamı, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, rizz ne demek? Tiktok'ta rizz ne anlama geliyor? İşte anlamı...

ensonhaber.com

Oxford, 2023 yılının kelimesini açıkladı.

Bu yıl sosyal medyanın diline pelensenk olan "rizz" kelimesi en çok merak edilen oldu.

Kullanıcılar "rizz" kelimesinin ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Rizz ne demek? Rizz ne anlama geliyor? İşte manası...

Rizz ne demek?

Rizz, "tarz, çekicilik veya çekicilik; romantik veya cinsel bir partneri etkileme yeteneği" olarak tanımlanan bir İnternet argo sözcüğüdür.

İlk olarak 2022 yılında çevrimiçi oyun topluluklarında ortaya çıktığı düşünülen kelime, bu yıl ünlü oyuncu Tom Holland'ın röportaj esnasında kullanması ile popülerlik kazandı.

Karizma kelimesinin orta hecesinin kısaltılarak rizz kelimesini oluşturduğuna inanılmaktadır.