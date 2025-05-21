RTÜK'e 3 yeni üye seçildi

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TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için AK Parti, CHP ve İYİ Parti adayları arasında seçim yapıldı. Seçim öncesinde adayların isimleri Genel Kurul’da tek tek okundu. AK Parti’den Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP’den Tuncay Keser ile Ahmet Kılınç, İYİ Parti’den ise Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan aday olarak yarıştı.

Toplam 416 milletvekilinin katıldığı oylamada, AK Parti’nin Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP’nin Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti’nin Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan ise 56 oy aldı. Ayrıca, bir oy boş, yedi oy ise geçersiz sayıldı.

SEÇİLEN YEN ÜYELER

Yapılan değerlendirme sonucunda, Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine seçilerek görev almaya hak kazandı.