RTÜK’ten fenomen diziye soruşturma! İşte nedeni

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımları arasında ye alan Kızılcık Şerbeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) radarına yakalandı.

Sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen dizi hakkında başlatılan soruşturmanın nedeni ise dikkat çekti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan açıklamada, fenomen diziye ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a ulaşan şikayetler olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyu tarafından Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında gelen tepki ve şikayetlerin titizlikle değerlendirilirken, gerekli işlemlerin ise ivedilikle yapılacağı belirtildi.

Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, bu değerlerin devlet ve millet için taşıdığı önemin en açık göstergesi olduğu" görüşünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."