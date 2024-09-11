RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası RADYO ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV'deki 'Sansürsüz' isimli programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle televizyon kanalına idari para cezası verdi.

DHA

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul'un haftalık olağan toplantısında Halk TV'nin izleme raporu değerlendirildi.

Toplantıda, Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürsüz' programındaki eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker’in açıklamaları incelendi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" NEDENİYLE CEZA

RTÜK, Toker’in alaycı ifadelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın (ç) bendinde belirtilen, 'Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV’ye yüzde 3 oranında idari para cezası uygulama kararı aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)