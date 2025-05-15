RTÜK'ten yayın ihlallerine üst sınırdan cezalar

DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü Üst Kurul Toplantısı'nda çeşitli televizyon kanallarının yayınlarında tespit edilen ihlalleri değerlendirdi. Toplantıda alınan kararlara göre, bazı yayın kuruluşlarına ağır yaptırımlar uygulandı.

TELE 1'E FALYALI YAYINI CEZASI

RTÜK, Tele1’de yayınlanan ve Murat Taylan’ın sunduğu “Gazeteciler Masası” programında dile getirilen, Halil Falyalı’nın elindeki iddia edilen görüntülerle bazı üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine yönelik suçlamaların herhangi bir kanıt sunulmadan dile getirilmesini, yayıncılık ilkelerine aykırı buldu. Üst Kurul uzmanlarının hazırladığı raporda, istihbarat yetkilileri, büyükelçiler ve üst düzey yöneticilerin ailelerinin, mesnetsiz iddialarla hedef alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 6112 sayılı Kanun’un “özel hayatın gizliliği ve insan onuruna saygı” ilkelerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Tele1’e üst sınırdan idari ceza uygulandı.

SZC TV VE HALK TV'YE TARAFSIZLIK İHLALİ CEZASI

SZC TV ve Halk TV’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin yayınlanan haberlerde, olayın tüm yönleriyle araştırılmadan iddialara yer verildiği ve idareciler hakkında tek taraflı yayın yapıldığı tespit edildi. Kurul, bu haberlerde karşı görüşe yer verilmediğini ve kamuoyunun yanıltıldığını belirterek, her iki kanala da “doğrulanmamış bilgilerin yayımı” ilkesini ihlal ettikleri için en ağır düzeyde ceza verdi.

NOW TV'YE GİZLİ REKLAM CEZASI

RTÜK, NOW TV’de Disney+ yapımı olan “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmlerine ait özel kesitlerin, platforma yönlendiren bant reklamlarla birlikte yayımlanmasını “gizli ticari iletişim” olarak değerlendirdi. Bu gerekçeyle kanal, 6112 sayılı Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği için üst sınırdan cezalandırıldı.

TELE-ALIŞVERİŞ YAYIN SÜRESİNİ AŞAN KANALLARA CEZA

YILDIZ EN ve SERHAT TV isimli yayıncı kuruluşların, tele-alışveriş yayınları için belirlenen süre sınırlarını aştığı belirlendi. Kurul, bu durumun hem mevzuata aykırı olduğunu hem de haksız rekabete neden olduğunu ifade ederek her iki kanala da idari para cezası verdi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin yayınlardaki sorumsuz içeriklere dikkat çekti. Şahin, “Devletimizin kurumlarını hedef alan, delilsiz iddialarla yargısız infaz yapan hiçbir yayın organı bu tutumu eleştiri hakkı olarak göremez” diyerek, alınan kararların hukuki ve etik sınırlar çerçevesinde verildiğini vurguladı. Şahin, RTÜK’ün bağımsız bir kurum olarak, yayınların Anayasa’ya ve basın etiğine uygun yürütülmesini sağlamaya devam edeceğini kaydetti.