Yağmur Uçar

Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, 'kavga' haberiyle gündeme geldi.

Rus basını, Ebrar Karakurt ile takım arkadaşı Yulia Brovkina'nın antrenmanda ciddi bir tartışma yaşadığını, gerginliğin soyunma odasında kavga boyutuna taşındığını yazdı.

SALDIRI İDDİASI

Milli oyuncunun; soyunma odasında Brovkina'ya fiziksel saldırıda bulunduğu ve spor salonunun otoparkında takım arkadaşına ait araca maddi hasar verdiği öne sürüldü.

'YA BEN, YA BROVKINA'

Soyunma odasına da taşınan olay nedeniyle takım içinde kriz yaşandığı, Ebrar Karakurt'un ise olay sonrası kulüp başkanına, "Ya ben ya da Brovkina" sözleriyle rest çektiği belirtildi.